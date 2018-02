Magnussen sluttede sidst: Umuligt at drage konklusioner

Den danske Formel 1-kører Kevin Magnussen havde ikke nogen stor dag, da han tirsdag testede Haas-raceren for første gang i Barcelona.

Med til historien hører dog, at vejret gjorde forholdene ganske vanskelige. Sne og frostgrader var nemlig en del af menuen i Barcelona.

Magnussen gennemførte 35 omgange i den nye Haas-bil, og det var ikke uden uheld.

Ifølge BT kørte danskeren af banen og ud i gruset som følge af det glatte føre. Magnussen kom dog senere tilbage på banen.

Han anså testen for at være ubrugelig på grund af vejret.

- På grund af kulden ved vi ikke, hvor god den nye bil er. Det er umuligt at drage nogle konklusioner fra en dag som i dag. Vores dæk var på grund af kulden ikke i nærheden af de temperaturer, vi kommer til at arbejde under i resten af sæsonen.

- Normalt er det et problem, hvis dækkene er bare fem grader fra der, hvor vi gerne vil have dem - i dag handlede det om 20 grader. Så der er ikke nogen idé i at snakke om, hvordan bilen opførte sig, siger han til BT.

Onsdag er det ligesom mandag teamkammeraten Romain Grosjean, der tester Haas-raceren.

Torsdag er det igen Magnussens tur, og til den tid skulle vejrforholdene igen være bedre.

Ved tirsdagens test var tyskeren Sebastian Vettel (Ferrari) hurtigst med en omgang i tiden 1 minut og 19,673 sekunder, hvilket var omkring tre sekunder hurtigere end Magnussens bedste.

Finnen Valtteri Bottas (Mercedes) satte næsthurtigste tid. Han var 0,303 sekunder langsommere end Vettel.

Sæsonens første Formel 1-grandprix bliver kørt 25. marts i Melbourne.