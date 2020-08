Magnussen slår Grosjean: Starter som 16'er i Barcelona

Lewis Hamilton (Mercedes) var hurtigst og starter i pole position for fjerde gang i 2020. På de næste positioner kommer Valtteri Bottas (Mercedes) og Max Verstappen (Red Bull).

I Q1 sier man de fem langsomste fra ud af i alt 20 kørere, og Magnussen slap lige nøjagtigt ikke videre til Q2, hvilket dog ikke var den store overraskelse.

Magnussen kunne glæde sig over at være hurtigere end sin holdkammerat, Romain Grosjean, der blev nummer 17 i kvalifikationen.

Danskeren lå i det meste af Q1 uden for top-15, men var tæt på at klemme sig ind i det selskab, da han satte sin sidste og bedste tid, der lød 1 minut og 17,908 sekunder. Grosjean blev noteret for 1 minut og 18,089 sekunder.

Træningerne de seneste dage i Barcelona havde ikke indikeret en god kvalifikation for Magnussen. Således har den nyrestaurerede bil stadig til gode for alvor at vise, at den kan levere mere fart.

I de tre træninger forud for kvalifikationen er Magnussen sluttet henholdsvis som nummer 9, 16 og 17. Romain Grosjean har i alle tilfælde været hurtigere.

I feltets bedste ende var briten Lewis Hamilton igen hurtigst, da det skulle afgøres i Q3.

Hamiltons bedste tid lød 1 minut og 15,584 sekunder. Verdensmesteren fra de seneste tre år fører også i den samlede VM-stilling med sine 107 point foran Max Verstappen, der vandt senest på Silverstone, med 77.

Magnussen er noteret for et enkelt point, mens Grosjean er helt uden.

Søndagens grandprix begynder klokken 15.10.