Magnussen om teamkollega: Han virker bitter

Der var malurt i bægeret for Kevin Magnussen efter femtepladsen i Bahrains Formel 1-grandprix, hvor teamkollega Romain Grosjean ikke lod danskeren overhale, på trods af at franskmanden var langt væk fra pointene.

Magnussen kom ud fra sit andet pitstop, og på grund af Grosjeans dårlige placering forventede Magnussen, at Grosjean ville lade danskeren komme forbi uden at tabe tid i kampen om point, men det gjorde Grosjean ikke.

Magnussen rasede i holdets radio og sagde "What the fuck is he doing", og efter løbet lød danskeren heller ikke tilfreds med sin kollega.

- Det lugter lidt af en, der er lidt bitter over sin egen weekend, men det skal vi lige have snakket om, siger Magnussen til tv-stationen 3+.

Problemet løste sig, da Grosjean kort efter blev kaldt i pit af teamet, hvorefter Magnussen igen kommenterede i holdets radio med ordene "Well done guys".

På trods af fejden med Grosjean var Magnussen tilfreds med løbet, som var danskerens bedste resultat siden oktober 2014 i Sotji, og præstationen vasker fiaskoen fra Australiens grandprix væk.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med løbet. En ting, der er sikkert, er, at alle i teamet fortjener ros for denne præstation.

- De har haft en lidt hård tid efter Australien, men de gjorde det rigtig godt, og det er vigtigt at få den dårlige oplevelse ud af verden, siger Magnussen.

Foran Magnussen sluttede Toro Rosso-køreren Pierre Gasly på fjerdepladsen, hvilket var franskmandens bedste præstation nogensinde i et Formel 1-grandprix, og han var for hurtig for Magnussen.

- Bilen havde ikke 100 procent farten til at kæmpe med Gasly. Jeg tror, han var lidt for hurtig, men vi er meget godt tilfreds med femtepladsen, siger Magnussen.

Til sidst i løbet var Magnussen bekymret for, om bilen kunne holde hele vejen hjem.

- Jeg havde mange vibrationer i mit venstre forhjul, og det var lidt skræmmende, så i det sidste stint måtte jeg lade være med at ramme nogen kurver overhovedet og passe på, siger danskeren.

Med femtepladsen og de ti point, der følger med, kravler danskeren op på niendepladsen i den samlede stilling i Formel 1.