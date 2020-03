Magnussen om syge kolleger: Jeg kører hvis holdet vil have det

- Hvis teamet siger, jeg kan køre, så kører jeg. Jeg tager mine forholdsregler og har godt styr på min hygiejne. Det samme gør holdet.

- Jeg stoler på, at GPDA (Formel 1-kørernes forening, red.) gør det rigtige.

Torsdag kom det frem, at otte holdmedarbejdere, herunder fire fra Kevin Magnussens hold, Haas, er blevet testet for coronavirus, efter at de fik influenzalignende symptomer.

De første resultater ventes torsdag aften lokal tid.

GPDA - som alle 20 kørere er en del af - udtalte torsdag i en pressemeddelelse ifølge mediet motorsportweek, at den har fuld tillid til de australske sundhedsmyndigheder, til Den Internationale Motorsportsunion (FIA) og til F1, som indtil videre har ikke har fundet grobund for at aflyse grandprixet.

Kevin Magnussens kommentar står i kontrast til den regerende verdensmester Lewis Hamilton.

På et pressemøde ved banen i Melbourne, Albert Park, kritiserede verdensmesteren Formel 1 for at afholde løbet.

- Jeg er meget overrasket over, at vi er her. Det er chokerende, at vi alle lige nu sidder i dette rum. Der er så mange fans her nu.

- NBA bliver lukket ned, men vi fortsætter, siger Lewis Hamilton og peger på penge som grunden til, at det endnu ikke er aflyst.

Australiens Grand Prix er allerede blevet justeret flere steder på grund af smittefrygten.

Fans får ikke lov til at give hånd eller få autografer fra kørerne. Standerne med håndsprit er sat op for hver 20. meter, og flere af kørernes interviews med medierne er blevet aflyst.

De ændringer kan kørerne godt mærke, siger Kevin Magnussen.

- Det er mærkeligt ikke at må stoppe op og give hånd til fans og at se, hvad der sker rundt om i verdenen.

- Det er en ret spøjs situation. Det er som om, vi er med i en film, siger Kevin Magnussen.

Efter fredagens træninger køres kvalifikationen tidligt lørdag morgen dansk tid, inden løbet går løs søndag morgen klokken 06.10 dansk tid.