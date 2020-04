Stirling Moss var i sine senere år ofte at finde på startgridden inden et Formel 1-løb. I januar 2018 trak han sig tilbage fra offentligheden grundet helbredsproblemer. (Arkivfoto)

Magnussen om Moss: Indbegrebet af en sand racer

- Det er på alle måder en utrolig mand, der er død i dag.

Sådan siger den danske Formel 1-kører Kevin Magnussen til B.T. om motorsportsikonet Stirling Moss, der søndag døde i en alder 90 år efter længere tids sygdom.

Magnussen mødte i 2016 den britiske legende. En oplevelse, der gjorde stort indtryk på danskeren.

- Sir Stirling Moss er i mine øjne indbegrebet af en sand racer og en fantastisk person, som jeg var heldig at få æren af at lære at kende. Stirling vil for evigt være en af motorsportens største legender, siger Magnussen til avisen.

Moss er ofte blevet kaldt verdens bedste racerkører, der aldrig blev verdensmester.

Fra 1955 til 1958 sluttede han hvert år som nummer to i kampen om Formel 1-verdensmesterskabet. En bedrift, der blev fulgt op med tre tredjepladser fra 1959 til 1961, der blev Moss' sidste år i motorsportens kongeklasse.

Året efter satte en voldsom ulykke en stopper for britens professionelle racerkarriere.