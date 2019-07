Magnussen og Haas kæmper i modvind for at redde sæsonen

Kørerne er halvvejs gennem sæsonen, og målsætningen om at blive "best of the rest" efter Mercedes, Ferrari og Red Bull virker tæt på umulig at indfri.

Det blev understreget ved det seneste løb i Storbritannien, hvor de to Haas-racere stødte sammen på første omgang og begge senere måtte udgå.

Det er specielt dækkene, der har voldt Magnussen og Grosjean store problemer.

Og det er første gang, at Haas møder så store problemer, som holdet har gjort i denne sæson, vurderer Ekstra Bladets Formel 1-reporter Jonas Hüttel, der har rejst verden rundt med Formel 1-feltet og især været tæt på Magnussen og Haas.

- Jeg tror, at deres mål nu er, at de skal arbejde sig ud af det. Det vil være en succes for dem.

- For Kevin handler det om at samle alle de point op, han overhovedet kan resten af året, og det er jeg overbevist om, at han nok skal gøre. Jeg ser ham ikke knække psykisk. Han har sådan lidt mere en bid tænderne sammen-mentalitet, siger Hüttel.

På trods af de dårlige resultater er holdets teamchef Günther Steiner god til at bevare roen udadtil, forklarer TV3 Sports Formel 1-reporter Luna Christofi, der ligeledes har fulgt holdet tæt gennem sæsonen.

- Taget i betragtning af hvor voldsomt det egentlig er, det de befinder sig i, så synes jeg, at Günther er meget god til at bevare fatningen.

- Kaos er i hvert fald ikke et ord, man vil bruge, når man er tæt på holdet, og det er meget takket være ham.

- Men tallene taler jo deres tydelige sprog. Situationen er virkelig kritisk. Og måske kan man kalde Günther for en storslukkende brandmand, for han arbejder virkelig for, at det ikke udadtil skal fremstå sådan, siger hun.

For at hælde mere benzin på et i forvejen heftigt brændende bål med dårlige Haas-nyheder, så meddelte holdets hovedsponsor, Rich Energy, tidligere på måneden, at energidrikfirmaet havde revet kontrakten med Haas over.

Senere blev det trukket tilbage igen, men efterfølgende anklagede firmaet Haas for at lyve. Inden weekendens grandprix i Tyskland er der ingen i offentligheden, der rigtig ved, hvad der er op og ned i sponsorhistorien.

- Det sætter holdet i et dårligt lys. Selv om Haas i princippet ikke har gjort noget forkert, så er de bare blevet rodet ind i en af Formel 1's vildeste farcer, hvad sponsorer angår.

- Det påvirker ikke kørerne. Men det er selvfølgelig et forstyrrende element i en forvejen svær situation for holdet, siger Hüttel.

Magnussen, Grosjean og resten af Formel 1-feltet kører kvalifikation på Hockenheim-banen i Tyskland lørdag klokken 15, mens grandprixet begynder søndag klokken 15.10.