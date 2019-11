Magnussen misser akkurat pointene i Formel 1 i Brasilien

Søndag bød heller ikke på et for den danske racerkører, der sluttede årets næstsidste Formel 1-grandprix i Brasilien på en 11.-plads og altså lige uden for pointene.

Det var et sammenstød i starten af løbet med Renaults Daniel Ricciardo, der sendte danskeren langt tilbage, efter at han ellers var startet som nummer ni.

Danskeren fik reddet nogle placeringer mod løbets slutning, da de to Ferrari-racere kørte sammen med få omgange tilbage og begge måtte udgå.

Magnussens teamkollega, Romain Grosjean, blev nummer 14.

Max Verstappen (Red Bull) vandt løbet foran Pierre Gasly (Toro Rosso), der fik sin første podieplads i karrieren.

Nummer tre blev Lewis Hamilton (Mercedes), der allerede i det seneste løb genvandt titlen som verdensmester.

Det så ellers ud til, at Haas skulle have point med hjem fra Brasilien, efter at både havde Magnussen og Grosjean var i top-10 efter lørdagens kvalifikation.

Det er blot tredje gang i denne sæson, at Haas har begge kørere til at starte i top-10.

Danskeren sluttede kvalifikationen som nummer ti, men startede nier, da Charles Leclerc i sin Ferrari havde fået en straf på ti placeringer.

Leclerc var dog hurtig til at køre sig op gennem feltet, og på fjerde omgang sendte han Magnussen tilbage på tiendepladsen.

Kort efter blev danskeren også overhalet af Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Lando Norris (McLaren) og Lance Stroll (Racing Point) og røg uden for top-10.

På niende omgang gik det så helt galt for Magnussen, der bestemt ikke har haft en god sæson. Daniel Ricciardo kørte ind i danskeren og sendte ham helt tilbage i den tunge ende af feltet.

Efterfølgende modtog Ricciardo, der måtte i pit efter sammenstødet, en tidsstraf på fem sekunder.

Fra den bageste del af feltet var der ikke meget, Magnussen kunne stille op med sin Haas-racer, der sæsonen igennem har haft svært ved at finde farten.

Derfor var det gode nyheder for danskeren, da en saftycar kom på banen, fordi Vlatteri Bottas' Mercedes skulle løftes af banen, efter at finnen måtte udgå med motorproblemer.

Magnussen udnyttede det til at skifte dæk, og da løbet igen blev givet frit, kunne han hente et par placeringer.

Mod slutningen af løbet kørte de to ferrari-racere med Charles Leclerc og Sebastian Vettel så ind i hinanden i en hårdt dyst om placeringerne i front og måtte begge udgå. Surt for Ferrari, men godt for Magnussen, der rykkede helt op på 11.-pladsen.

Da løbet igen blev givet frit, lykkedes det også danskeren et kort øjeblik at køre sig i top-10, men han blev overhalet på sidste omgang og sluttede lige uden for pointene.

Heller ikke Grosjean lykkedes med at blive i pointene, selv om han startede som nummer syv.

Efter et pitstop faldt han tilbage i feltet, og da runden af stop var slut, endte han på en 12.-plads, men mod slutningen fik han problemer med motoren og røg helt tilbage i den tunge ende.

Sæsonens sidste grandprix køres i Abu Dhabi 1. december.