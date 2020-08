Magnussen mangler fart i afsluttende træning

Haas-chef Günther Steiner havde på forhånd proklameret, at højhastighedsbanen Silverstone, der både i denne og næste weekend lægger asfalt til Formel 1-grandprix, næppe var livretten for teamet.

Lørdagens afsluttende træning forud for eftermiddagens kvalifikation indikerer da også, at teamets to kørere, Kevin Magnussen og Romain Grosjean, får det svært.