Magnussen kører fra Grosjean i første træning i Ungarn

Kevin Magnussen har ytret sig optimistisk om chancen for at hente Formel 1-sæsonens første point i søndagens grandprix i Ungarn.

Haas-danskeren satte 12.-bedste tid og kørte blandt andre fra teamkollega Romain Grosjean, som blev nummer 14 i træningen.

Mercedes-kørerne Lewis Hamilton og Valtteri Bottas var hurtigst af de 19 kørere, som fik noteret en omgangstid. Kun AlphaTauris Pierre Gasly fik ikke noteret en tid.

De 14 sving på den 4,381 kilometer lange Hungaroring betyder, at fart på langsiden ikke er lige så vigtig, som man har set det på Red Bull Ring i sæsonens to første løb.

Det bør være en fordel for Haas, der benytter en Ferrari-motor, som i sæsonens første grandprixer har givet problemer for flere Formel 1-mandskaber.

Magnussen var tidligt ude på banen og satte hurtigt en af de bedste tider, som dog blev overgået af flere kørere.

Det begyndte at regne over den ungarske bane, og kørerne besluttede at trille i garagen, uden at regnen for alvor blev et problem.

Da de kom ud, satte Magnussen tredjehurtigste tid. Den blev igen overgået af en række kørere, men danskerens bedste tid på 1 minut og 17,713 sekunder forblev i midten af feltet.

Anden træning på Hungaroring finder sted klokken 15 fredag. Lørdag køres sidste træning klokken 12, før kvalifikationen afvikles tre timer senere.

Søndag køres der om point.

Magnussen har kørt Formel 1-løb på Hungaroringen fem gange. Danskerens bedste resultat er fra 2018, hvor han kørte i mål som nummer syv.

Fire gange er han endt uden for top-10 i Ungarn.

Hverken Magnussen eller Grosjean har hentet point i sæsonen endnu.

Efter to løb fører Valtteri Bottas samlet i VM-stillingen.