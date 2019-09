Magnussen kæmper sig til VM-point i Rusland

En tidsstraf på fem sekunder sendte efterfølgende danskeren ned på niendepladsen, men Magnussen kan altså sætte VM-point på kontoen for første gang siden det tyske grandprix i slutningen af juli.

Haas-danskeren får to og har nu 20 i alt.

Løbet blev vundet af Lewis Hamilton (Mercedes), der dermed brød Ferraris stime på tre sejre i træk.

Hamiltons holdkammerat, Valtteri Bottas, blev nummer to, mens Ferraris Charles Leclerc fuldendte podiet.

Med sejren udbygger Lewis Hamilton sin føring i den samlede VM-stilling.

Magnussen fik efter en flot start hurtigt kørt sig fra sin startposition som nummer 13 op på 10.-pladsen. Her lå han bagved holdkammerat Romain Grosjean.

Det varede dog ikke længe. Franskmanden måtte holde fyraften efter kun cirka en halv omgang, da han blev påkørt bagfra - en kollision, der sendte Haas-bilen i dækmuren.

Helt i front var der lagt op til en kamp mellem de to Ferrari-biler og Lewis Hamilton.

Charles Leclerc startede forrest foran Lewis Hamilton og Sebastian Vettel, men det var sidstnævnte, der lå i front, efter starten var gået.

Her forblev tyskeren, indtil hans Ferrari efter 28 omgange pludselig blev ramt af en motorfejl. Vettel måtte parkere bilen i et sving, hvilket udløste en periode med virtuel safety car.

Det udnyttede Mercedes til at overtage de forreste pladser med henholdsvis Hamilton og Bottas.

Safety car-perioden var også til gavn for Kevin Magnussen, der hurtigt kørte i pit. Danskeren kom ud på syvendepladsen, men var lidt efter oppe som nummer seks, efter at Red Bulls Alexander Albon kørte i pit.

Albon vendte dog tilbage og overtog sjettepladsen fra danskeren med ti omgange tilbage af løbet.

Efter en duel med Sergio Perez (Racing Point) mistede Magnussen endnu en placering.

I den forbindelse måtte danskeren køre af banen, hvilket udløste en tidsstraf på fem sekunder, der dermed gjorde, at lå til at ende uden for top-10.

Slutningen af løbet blev derfor til en jagt på sekunder for Magnussen, der altså skulle slutte med en tid, der var fem sekunder bedre end nummer 11, for at få point.

Det lykkedes for danskeren, der også kørte hurtigt nok til at slutte foran Nico Hulkenberg på tiendepladsen, og så endte det med en niendeplads og to danske VM-point.