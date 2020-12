Magnussen indleder slutningen på Formel 1-karrieren

Men i fredagens anden træning var danskeren tilbage på racerbanen for at få startet det, der formentlig bliver karrierens sidste Formel 1-løb.

Weekenden blev for hans vedkommende indledt med en 16.-plads.

Op til weekenden kiggede Magnussen tilbage på en længere karriere i Formel 1, da Sky Sports interviewede ham.

- Jeg er mere begejstret for at kigge på min fremtid, end jeg er ked af at forlade Formel 1, sagde han til mediet.

- Nu har jeg været her i nogle år, og især de seneste år har været udfordrende, hvor jeg har kørt i en bil, der ikke har været konkurrencedygtig.

- Det var ikke det, jeg drømte om som barn, sagde han, selv om han lød glad.

Mens første træning var en begivenhedsfattig affære, endte det noget anderledes i anden.

Kimi Raikkonens Alpha Tauri-bil brød i brand mod slutningen af træningen.

Det udløste et rødt flag, selv om branden hurtigt var under kontrol. Det var med til at sætte en midlertidig stopper for træningen.

Kort efter kunne man også se røg stige op fra George Russells Williams-bil. Det var dog ikke nok til et flag, og han formåede at køre hele vejen til garagen.

I midterfeltet ledte Renaults Esteban Ocon an i en række af fire kørere, hvor der blot var tre tusindedele af et sekunds forskel på deres bedste tider.

Ocon blev nummer seks efterfulgt af Sergio Perez, Charles Leclerc og holdkammeraten Daniel Ricciardo i den rækkefølge.

Efter en femteplads i fredagens første træning kravlede Lewis Hamilton op på en andenplads, kun langsommere end holdkammeraten Valtteri Bottas.

Lørdag starter tredje træning klokken 11, mens kvalifikationen begynder klokken 14.