Magnussen inden debut: Daytona er noget helt specielt

Det signalerer nemlig ikke kun indledningen på danskerens karriere i den amerikanske sportsvognsserie Imsa, men også starten på et løb, som er noget helt specielt for Kevin Magnussen.

Det er en drøm, der går i opfyldelse for Kevin Magnussen, når startskuddet til det prestigefyldte racerløb 24 Hours of Daytona lørdag aften dansk tid lyder.

- Det er et løb med en fantastisk historie. Det er bare et af de løb, som tiltrækker de bedste kørere.

- Hvis man kigger på dem, der tidligere har vundet her, så er der noget specielt over det. Jeg er virkelig glad for at få lov til at køre det, siger Kevin Magnussen.

Danskeren er en del af Chip Ganassi Racing-holdet, som med seks sejre har rekorden for flest triumfer i 24 Hours of Daytona.

Det bliver første gang, at Magnussen skal prøve kræfter med et løb, der varer et helt døgn. Det kræver noget tilvænning for danskeren, som fra sin tid i Formel 1 har været vant til langt kortere ture bag rattet i sin racer.

- Vi får se, hvordan det går. Nu prøver jeg det. Jeg tror, det kommer til at gå fint. Det hjælper meget at være på et hold, der har så meget erfaring og har oplevet så meget succes her, siger danskeren.

Kevin Magnussens far, Jan Magnussen, har kørt seks sæsoner i Imsa-serien og deltaget i 24 Hours of Daytona hele 15 gange. Kevin Magnussen har da også hørt en del fra sin far op til debutløbet.

- Min mail-indbakke er fyldt med lange beskeder fra ham med gode råd om alt muligt. Han var været rigtig god.

- Han har haft et eller andet mareridt om, at jeg kører galt på vej ud af pitlane. Han har snakket helt vildt meget om, hvor glat der kan være der, så jeg var bange og nervøs, første gang jeg gjorde det i træning, siger Magnussen med et smil.

Magnussen kommer hele sæsonen til at dele bil med hollandske Renger van der Zande, mens newzealænderen Scott Dixon denne weekend støder til som tredjekører. Den tidligere Formel 1-kører Marcus Ericsson agerer desuden reserve.

- Renger og Scott har hjulpet mig rigtig meget med nye ting som kørerskifte. Med deres hjælp er det gået ret godt. Der er meget ekspertise at trække på, her hvor jeg er endt, siger danskeren.

24 Hours of Daytona køres på Daytona International Speedway i den amerikanske delstat Florida. Løbet sættes i gang lørdag klokken 21.40 dansk tid og slutter samme tid søndag.