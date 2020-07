Magnussen henter VM-point efter Haas-genistreg i Ungarn

To point til Magnussen og Haas, hvilket var sæsonens første for teamet. Og glæden var da også enorm i radioen i minutterne efter løbet hos både Magnussen og teamchef Günther Steiner.

De to point kom i hus som følge af en sand genistreg med et dækskifte i sidste øjeblik før starten kombineret med fornem kørsel.

Kevin Magnussen og holdkammeraten Romain Grosjean havde startpladser i den tungeste ende af feltet som nummer 16 og 18, men et ustadigt vejr åbnede for Haas' smarte træk, som uden tvivl forvirrede konkurrenterne.

Regn forud for starten fik Haas til at satse på regnvejrsdæk på Magnussens racer, men i sidste øjeblik inden starten valgte både Magnussen og Grosjean at køre i pit.

De startede dermed sidst og næstsidst - men på mediumdæk, og det viste sig at være et fantastisk træk. De øvrige biler hamrede i pit på skift for at få andre dæk på bilerne, og dermed katapulterede Haas-racerne frem i feltet.

Magnussen kørte mange omgange på tredjepladsen, inden et par hurtigere biler fik indhentet og overhalet danskeren.

20 omgange inde i løbet lå Magnussen og Grosjean nummer fem og seks som følge af genistregen og fornem kørsel.

Og Grosjean, der sluttede som nummer 15, fortjener ros for sin kørsel. Længe holdt han konkurrenter til VM-pointene i Ungarn bag sig, hvorfor Magnussen foran fik arbejdsro og mulighed for at trække fra.

Magnussen kørte sit eget løb uden at presse bilen mere, end godt var, og danskeren valgte flere gange at yde meget begrænset modstand mod de klart hurtigere biler, der kom bagfra.

Midtvejs i løbet var der dog grund til lidt panderynker. Begge Haas-kørere tog et pitstop, men Magnussen var ikke venner med de hårde dæk på de første omgange derefter. Han fik dog styr på bilen igen og holdt stand løbet ud.

Den regerende verdensmester Lewis Hamilton (Mercedes) førte fra start til slut og vandt løbet i overlegen stil.

Dermed overtog han også føringen i den samlede VM-stilling fra holdkammeraten Valtteri Bottas fra Finland. Bottas fik en elendig start på grandprixet i Ungarn og måtte nøjes med tredjepladsen.

Hollandske Max Verstappen (Red Bull) blev toer i Ungarn. Overraskende og imponerende.

Ikke mindst set i lyset af, at Verstappen kørte af banen på vej til gridden og smadrede fronten af bilen under opvarmningen lige inden løbet. Men teamet fik på fornem vis bilen klar inden starten.