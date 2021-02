Magnussen har stort set afskrevet Formel 1-comeback

Kevin Magnussen vurderer, at han har fået sin chance i Formel 1, og ser det som et afsluttet kapitel.

Racerkøreren Kevin Magnussen gør sig ingen tanker eller forhåbninger om, at han en dag vender tilbage til Formel 1.

Den 28-årige dansker nåede at køre seks sæsoner i motorsportens kongeklasse, inden han med udgangen af 2020 kørte sit sidste Formel 1-grandprix.

I øjeblikket kører Magnussen for holdet Chip Ganassi Racing i den amerikanske sportsvognsserie Imsa.

- Jeg tror ikke på, at det ville være rigtigt for mig at holde døren på klem eller gå og kigge mig tilbage efter endnu en chance i Formel 1, siger Kevin Magnussen til TV2 Sport.

- Altså, jeg havde chancen i Formel 1. Jeg kunne måske være blevet i Formel 1, men det ville jeg bare ikke. For den mulighed jeg eventuelt ville have i Formel 1, ville ikke være en, hvor jeg kunne vinde noget.

- Hvis ikke døren til Formel 1 er helt lukket, så er den kun meget lidt på klem i hvert fald, siger han.

Kevin Magnussen har tidligere udtalt, at han har savnet at køre med om sejrene. Her var mulighederne begrænsede i Formel 1, hvor nogle få hold kæmper om topplaceringerne.

Mandag kom det frem, at danskeren ved siden at sine opgaver i Imsa-serien i 2022 skal køre 24-timers-løbet Le Mans for Peugeot.

I sine år i Formel 1 kørte Magnussen for McLaren, Renault og Haas.