Magnussen forventer hurtig sæson: Banerekorder bliver knust

Formel 1-feltet ser ud til at blive meget hurtigere i denne sæson, og dermed kan rekorder stå for fald.

Den kommende sæson i Formel 1 kan blive lynende hurtig.

Det mener den danske Haas-kører Kevin Magnussen forud for den første træning ved sæsonens første Formel 1-grandprix i Melbourne, Australien.

- Bilerne er meget hurtigere nu. Og der er meget mere greb, siger Kevin Magnussen.

- Banerekorder i denne sæson bliver knust.

Haas-danskeren og resten af Formel 1-kørerne fik lov til at teste deres racere i Barcelona i februar på banen Circuit de Barcelona-Catalunya. Her kunne Kevin Magnussen mærke tydeligt forskel i den nye Haas-racer, VF-20.

- På anden omgang i sving ni kunne jeg give den fuld gas. Det kunne jeg kun på én omgang sidste år, hvor jeg var helt lav på brændstof.

- Der var heller ingen, der havde deres nakke i orden efter træningen. Det siger noget om, hvor hurtige bilerne er, siger Kevin Magnussen.

Danskeren bliver bakket op af sin holdkammerat, franske Romain Grosjean.

- Det er en rigtig god opgradering. Men jeg kigger ikke rigtig på tiderne i Barcelona.

- Sidste sæson var vi også blandt de hurtigste i Barcelona, og se hvordan det gik. Lad os se efter fem løb, siger Romain Grosjean.

Kevin Magnussen skal i denne sæson forsøge at forbedre sidste sæsons 16.-plads ud af feltets 20 kørere.

Sidste sæsons model - VF-19 - havde flere problemer med aerodynamikken, hvilket gjorde det umuligt for Haas at være konkurrencedygtig.

Haas' ejer, Gene Haas, har tidligere udtalt, at han håber, at VF-20'eren kan give samme resultater som i 2018, hvor Kevin Magnussen endte på en samlet niendeplads, og Haas blev nummer fem i konstruktørernes VM-stilling.

I weekenden udtalte Gene Haas til mediet Motorsport, at han endnu ikke har besluttet, om Haas skal fortsætte i Formel i 2021. Dertil vil han først se forbedringer fra den seneste sæson.

Kevin Magnussen tror på, at han kan overbevise Gene Haas.

- Vi kommer alle til at gøre vores bedste for at gøre det værd at være i Formel 1 for Gene (Haas, red.). Vi knokler røven ud af bukserne, siger Kevin Magnussen.

Haas' holdleder, Günther Steiner, tror stadig på, at Gene Haas er engageret.

- Jeg har lige talt med ham i morges, og han er stadig interesseret i, hvordan det går, og hvordan vi har det, siger Günther Steiner.

- Vi er rigtig godt forberedte i år.