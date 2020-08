Magnussen får ny motor men er dårligst i belgisk træning

Men det nye grej gjorde i første omgang ikke Magnussens bil hurtig. Han nåede at køre 12 omgange og sluttede med dårligste tid af alle i anden træning. Holdkammerat Romain Grosjean, der også fik skiftet motor fredag, sluttede næstsidst.

Det blev altså ikke til mange minutter på den belgiske asfalt for de to Haas-kørere. Tiden i garagerne gjorde, at de først kom sent på banen. De nåede heller aldrig rigtig at finde en rytme. Undervejs blev træningen således afbrudt.

Max Verstappen (Red Bull) var hurtigst af alle i fredagens sidste træning. Daniel Ricciardo (Renault) og Lewis Hamilton (Mercedes) satte næst- og tredjehurtigste tid.

Der afholdes en enkelt træning mere lørdag inden kvalifikationen, der starter klokken 15.