Magnussen er optimistisk: Vi kan komme frem i feltet

Selv om Kevin Magnussen er yderst forsigtig med at forvente noget, så er han alligevel en anelse positiv efter årets første test, der blev kørt onsdag i Barcelona forud for 2020-sæsonen.

Her tilbagelagde danskeren 106 omgange i en bil, der er mærkbart bedre end i 2019.

- Det kan ikke blive meget værre end sidste år.

- Vi havde få gode tidspunkter, men generelt var vi det niendebedste team, og jeg rimelig optimistisk om, at vi kan komme frem i feltet, siger Kevin Magnussen.

Danskeren henviser til, at Haas så sent som i 2018 blev nummer fem i konstruktørernes VM, hvilket var en stor succes for et hold med Haas-teamets størrelse og budget.

- Vi er før blevet nummer fem. Om vi kan det igen er et stort spørgsmål. Der er nogle af de teams, vi slog i 2018, som ser gode ud, siger Magnussen og nævner specifikt Racing Point.

Ud af de 15 kørere, der onsdag var på banen i Barcelona, satte danskeren næstdårligste tid. Kun italieneren Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) var langsommere.

Magnussen slår dog fast, at det ikke giver mening at sammenligne tider.

- Første dag handler om at lære bilen at kende - omkring temperaturen på motoren, gearkassen, bremserne og så videre. Der var en god føling i bilen, siger han.

Kevin Magnussen nævner, at Haas-bilen har fået et bedre greb og føles mere stabil. Han er sikker på, at vinterens efterrationalisering og ændringer ovenpå 2019-sæsonen har gjort Haas-raceren bedre.

- Der er ingen tvivl om, at det er en bedre bil, men spørgsmålet er, om vi har forbedret os nok og mere end de andre. Det er jo det vigtigste.

For et år siden havde Haas nogle særdeles lovende testdage i Barcelona, men det gik skævt, da sæsonen gik i gang. Det har gjort den 27-årige dansker mere forbeholden.

- Man glemmer ikke bare det hele og kommer videre, som om intet er sket. Efter vintertesten vil jeg være en smule mere skeptisk, selv om det går os godt, siger han.

Torsdag er Magnussens holdkammerat, Romain Grosjean, bag rattet i Haas-raceren, inden den dansk-franske duo deles om køretiden på fredag. I næste uge er der yderligere tre testdage.

2020-sæsonen skydes i gang 15. marts i Melbourne i Australien.