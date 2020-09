Magnussen ender som nummer 12 i Rusland

Sejren i Rusland gik til Valtteri Bottas fra Mercedes med Max Verstappen (Red Bull) på andenpladsen. Lewis Hamilton (Mercedes) endte som treer.

På en hektisk åbningsomgang kunne flere kørere ikke holde banens kurve i et af de første sving, og det betød, at Carlos Sainz (McLaren) ramte barrieren og blev tvunget til at udgå.

Også Lance Stroll (Racing Point) måtte forlade løbet omgang 1.

Kevin Magnussen udnyttede situationen til med endnu en fantomstart at køre sig op fra sin startposition som nummer 18 på niendepladsen.

Danskeren holdt fast frem til 13. omgang, hvor Daniil Kvyat (AlphaTauri) gik forbi ham.

Lidt senere begyndte kørerne at nappe de første pitstop. Magnussen skiftede til hard-dæk og kom ud fra garagen som nummer 14. Det lykkedes at køre sig yderligere et par placeringer frem.

Det var dog tydeligt, at danskeren skulle kæmpe hårdt for at nå op i top-10 og dermed hente VM-point for anden gang i sæsonen. Men muligheden var bestemt inden for rækkevidde.

På femtesidste omgang kom Magnussen op på 11.-pladsen, da Lando Norris (McLaren) fik problemer med bilen.

Stort set med det samme blev danskeren dog overhalet af Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). Den tidligere verdensmester Sebastian Vettel så ud til også at kunne passere Magnussen, men det lykkedes Haas-danskeren at holde tyskeren bag sig.

Magnussens franske holdkammerat hos Haas, Romain Grosjean, endte på 17.-pladsen af de 18 kørere, der gennemførte løbet.

Oppe foran havde Lewis Hamilton chancen for at hente sin grandprix-sejr nummer 91 og dermed tangere legenden Michael Schumachers rekord.

Det skete dog ikke. Briten endte nede på en tredjeplads. Undervejs surmulede han over, at han blev tildelt en tidsstraf på to gange fem sekunder for to ureglementerede prøvestarter, før løbet blev sat i gang.