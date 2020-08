Magnussen ender bagest i endnu et udfordrende grandprix

Magnussens teamkollega, Romain Grosjean, blev nummer 15.

Den britiske stjernekører Lewis Hamilton (Mercedes) tog sejren. Det er den forsvarende mesters femte sejr i syv grandprixer i år.

Magnussen fik - som så ofte før - en glimrende start på løbet.

Han overhalede straks tre kørere og senere også George Russell (Williams), hvilket bragte danskeren op på 15.-pladsen.

Hurtigt begyndte Magnussen dog at rasle ned gennem feltet. Han blev overhalet af tre kørere, heriblandt teamkollegaen Romain Grosjean, og rykkede ned på næstsidstepladsen kun foran Nicholas Latifi (Williams).

Magnussen har flere gange i denne sæson leveret en fremragende start. Noget tyder dog på, at Haas-raceren ganske enkelt ikke har den nødvendige fart, til at danskeren kan følge med i den sjove del af feltet.

Da cirka en fjerdedel af løbet var kørt, opstod et større uheld.

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) mistede kontrollen over sin racer og kørte ind i banden. Hans hjul røg samtidig af og forstyrrede George Russell i så høj grad, at han også endte med at køre af banen.

Begge kørere måtte udgå, men så ud til at være sluppet for større skader.

Mens der blev ryddet op, udnyttede det meste af feltet - heriblandt Kevin Magnussen - muligheden for at tage et pitstop.

Forrest i feltet var det igen Mercedes-kørerne Lewis Hamilton og Valtteri Bottas, der lagde sig som henholdsvis nummer et og to, mens Red Bulls Max Verstappen indtog en sikker tredjeplads.

Efter 36 ud af 44 omgange tog Magnussen endnu et pitstop. Her skiftede han fra hårde til bløde dæk i et forsøg på at få ekstra fart i afslutningen.

Mod slutningen begyndte Hamilton også at melde om et udkørt fordæk. På det tidspunkt havde han blot været i pitten en enkelt gang.

Briten holdt dog hele vejen til mål, og Bottas og Verstappen fulgte efter.

Dermed udbygger Hamilton sin føring i den samlede VM-stilling. Han har nu 157 point på førstepladsen, mens Bottas og Verstappen har henholdsvis 110 point og 107 point på anden- og tredjepladsen.

Haas fortsætter sin skuffende sæson. Det er stadig kun blevet til et enkelt VM-point i løbet af sæsonen, hvilket Magnussen stod for i Ungarn.