Magnussen efter Formel 1-exit: Kæmpede med næb og klør

- Det var ærgerligt. Det er sindssygt svært, når man er nødt til at hænge i for livet og kæmper med næb og klør for at holde fast i sin position, så er man udsat for at lave de fejl, siger danskeren til 3+.

Det er kun blevet til point i tre af de hidtidige 14 grandprixer i denne sæson, og Magnussen er nede som nummer 16 i den samlede stilling, hvor teamkollegaen, Romain Grosjean, der sluttede som nummer 16 i søndagens grandprix, er på 17.-pladsen.

Derfor har Haas kæmpet for at finde løsninger på de mange problemer, der har haglet ned over holdet undervejs.

Trods det pointløse løb for holdet i Italien var der flere gode tegn på, at det går den rigtige vej, og Magnussens racer så undervejs mere kraftfuld ud end længe.

- Det så ikke helt håbløst ud. Det så lidt bedre ud, og ikke lige så dårligt som nogle af de andre gange har været.

- Nu er det bare at håbe på, at der snart kommer endnu mere gang i bilen, så jeg kan kæmpe med om de sjovere positioner, siger Magnussen.