Magnussen efter 12.-plads: Vi fik det bedste ud af det

Kevin Magnussen var heldig med at slutte som nummer 12 i søndagens Formel 1-grandprix i russiske Sotji.

Sådan lyder dommen selv fra danskeren.

- Jeg føler virkelig, vi fik det bedste ud af det. Vi havde på ingen måde farten til at være med deroppe omkring. På ingen måde. Så det var et mirakel, at vi lå i spil til point så lang tid igennem løbet, siger Magnussen til TV3+ efter løbet.