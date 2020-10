Magnussen bliver nummer 19 i kvalifikation i Portugal

Danskeren fik heller ikke nogen imponerende optakt til kvalifikationen, da han ved den afsluttende træning før kvalifikationen blot blev noteret for den 18.-bedste tid blandt feltets 20 kørere.

For Kevin Magnussen er weekendens grandprix det første, efter at det torsdag blev meldt ud af parterne, at danskeren stopper hos Haas efter denne sæson.

Det samme gælder for holdkammerat Romain Grosjean.

Det er første gang, der køres et Formel 1-løb på banen i Portimão, og derfor havde hverken kørere eller ingeniører erfaring med banen.

Kvalifikationen blev så også udsat en halv time, hvilket skyldtes, at banen skulle repareres, da et kloakdæksel i sving 14 sprang op under lørdagens træning forud for kvalifikationen.

Kevin Magnussen var blandt de første til at sætte en tid, og danskeren var lidt hurtigere end Grosjean, men begge var i den tunge ende af feltet af kørere på banen i hele Q1.

Romain Grosjean krøb lige forbi sin danske holdkammerat og blev nummer 18 efter Q1.

Lewis Hamilton kan søndag overgå legenden Michael Schumacher og blive den kører, der har vundet flest grandprixer.

Senest på Nürburgring i Tyskland tangerede Hamilton netop Schumachers rekord på 91 løbssejre.

Lykkes det søndag for Hamilton, så vil han have brugt 262 grandprixer til at opnå antallet af sejre, mens Schumacher kørte 308 VM-grandprixer i karrieren.