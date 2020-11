Magnussen bliver nummer 17 i dramatisk Formel 1-grandprix

Haas-køreren Kevin Magnussen blev nummer 17 i søndagens Formel 1-grandprix i Bahrain.

Danskeren endte dermed på sidstepladsen af de biler, der gennemførte løbet. Han var 12 sekunder efter den næstsidste af de gennemførende kørere, Antonio Giovinacci (Alfa Romeo).

Lewis Hamilton (Mercedes), som allerede har sikret sig verdensmesterskabet, vandt grandprixet. Max Verstappen (Red Bull) nappede andenpladsen foran holdkammeraten Alexander Albon (Red Bull).

I starten af løbet var der stor dramatik. Haas–køreren Romain Grosjean udgik efter en kollision med barrieren på første omgang af Formel 1–løbet i Bahrain. Løbet blev sat på pause i længere tid.

Grosjean ramte frontalt autoværnet med meget kort bremselængde, efter at han kom på tværs af Daniil Kvyat (AlphaTauri) i et sving, og Haas-bilen blev revet i to stykker.

Den forreste del – som smadrede gennem autoværnet – sad franskmanden i, da den brød i brand. Hans sikkerhedscelle og nakkebeskytter blev mast ind gennem autoværnet.

Grosjean var selv i stand til at komme ud af den brændende bil, og han skal nu undersøges nærmere.

De første meldinger går på, at Grosjean er sluppet med mindre brandskader på hænder og fødder.

Også Lance Stroll (Racing Point) udgik efter et sammenstød kort efter genstarten. Strolls bil landede på hovedet, og han måtte krybe sig ud af bilen, mens løbet igen blev sat på pause.

Sent i løbet udgik Sergio Perez i den anden Racing Point-bil, som gav op og brød op i flammer. Den blev slukket af en mand med en skumslukker. Perez lå nummer tre med få omgange tilbage.

Der var ingen overhalinger til sidst, fordi løbet først blev givet frit lige før målstregen. Efter frigivelsen fra den gule safety car måtte der ikke overhales før på den anden side af den – hvor løbet altså var slut.

/ritzau/