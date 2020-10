Magnussen bliver næstsidst i første møde med Imola

Derfor har den danske racerkører Kevin Magnussen (Haas) ikke tidligere prøvet kræfter med banen, hvor legendariske Ayrton Senna omkom under et Formel 1-løb i 1994.

Lørdagens træning forud for søndagens grandprix var derfor første gang, at Magnussen drønede rundt på den 4,9 kilometer lange bane.

Det gik, som det ofte er gået hidtil i denne sæson.

Magnussen fandt ikke samme fart som størstedelen af feltet og sluttede som nummer 19 ud af 20 kørere. Haas-kollega Romain Grosjean var noget hurtigere som nummer 13.

Magnussen er i gang med sin femtesidste løbsweekend som kører for Haas. I sidste uge meddelte han og holdet, at parterne går hver til sit efter sæsonen.

Mercedes-køreren Lewis Hamilton var endnu en gang hurtigst i lørdagens træning. Han sluttede foran Red Bulls Max Verstappen og Mercedes-kollega Valtteri Bottas.

Hamilton fører VM-stillingen suverænt med 256 point. Det er 77 point flere end Bottas, som er på andenpladsen.

I det seneste grandprix vandt Hamilton sit løb nummer 92 i Formel 1 og slog dermed Michael Schumachers rekord. Søndag kan englænderen udbygge sin rekord.

Under normale omstændigheder træner kørerne to gange fredag og en gang lørdag forud for en kvalifikationen lørdag.

Løbsweekenden er i denne uge forkortet, og derfor er lørdagens træning den eneste på banen før kampen om placeringer til søndagens løb.

Til gengæld var træningen - modsat normale lørdagstræninger - udvidet til 90 minutter.

Kvalifikationen begynder klokken 14, mens søndagens grandprix starter klokken 13.10.