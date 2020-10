Magnussen bliver 15'er i tysk kvalifikation

Der har ikke været meget at smile af for Haas-holdet i dette års Formel 1-sæson.

Det ene skuffende resultat har afløst det andet, men lørdag fik Kevin Magnussen og co. en smule oprejsning.

Her lykkedes det danskeren for kun tredje gang i sæsonen at komme videre fra første kvalifikationsrunde, Q1. Ret meget mere blev det dog ikke til. Magnussen sluttede med dårligste tid i Q2 og starter dermed som nummer 15 søndag.