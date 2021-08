Dårligt vejr gør det svært at køre rundt på Le Mans-banen. Her ses japaneren Kamui Kobayashi, som er en del af det førende hold i Le Mans' kongeklasse.

Magnussen-bil rykker frem efter flere uheld

Mens flere af bilerne holdt stille, rykkede Jan Magnussen og resten af High Class Racing lørdag aften flere placeringer frem i Le Mans.

Med den erfarne kører bag rattet ligger bilen klokken 22 nummer 11 i 24-timers-løbets næstbedste klasse.

Foruden Jan Magnussen er sønnen Kevin Magnussen og Anders Fjordbach en del af holdet.

Løbet har været ramt af flere uheld, og det danske hold nød blandt andet godt af, at flere biler holdt stille. Holdet startede som nummer 20.

Dårligt vejr gør det svært at navigere rundt på banen, forklarer Anders Fjordbach over for TV2.

- Det er noget angstprovokerende. Først og fremmest rykker vi godt i rækkerne, men det er også nogle vilde betingelser. Man kan ikke se, hvor der er vådt, og man skal holde tungen lige i munden, siger han.

Et uheld satte også en stopper for Nicki Thiims Aston Martin Racing, der deltog i LM GTE Am-klassen. Medkøreren Marcos Gomes kørte galt, og kort efter skrev Nicki Thiim på Instagram, at det var "game over".

Michael Christensens Porsches nummer 92 holder sig til nær toppen i GTE Pro-klassen, hvor danskerens hold er nummer fire ud af otte hold.

Med 18 timer igen føres Le Mans' kongeklasse fortsat af Toyota Gazoo Racing, hvor den tidligere Formel 1-kører Kamui Kobayashi er en af tre kørere.