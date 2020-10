- Jeg holdt pause i 2015, og det var ikke særligt sjovt ? og jeg var ret heldig at komme tilbage i 2016. Så en pause står ikke højt på listen for 2021, siger Kevin Magnussen ifølge B.T. på torsdagens pressemøde.

Magnussen afviser at holde pause efter Haas-exit

Racerkøreren Kevin Magnussen skal finde en ny arbejdsgiver, efter at han tidligere torsdag meddelte, at han stopper hos Haas.

Men at holde pause i 2021 er ikke en del af planen.

Det fortæller han på et pressemøde forud for Portugals Grand Prix.

- Jeg holdt pause i 2015, og det var ikke særligt sjovt - og jeg var ret heldig at komme tilbage i 2016. Så en pause står ikke højt på listen for 2021, siger Magnussen på pressemødet ifølge B.T.

- Jeg vil køre løb. Jeg er racerkører, og som sagt savner jeg at vinde. Jeg holder alle muligheder åbne og taler med mange forskellige. Og alt kan ske i Formel 1 - man skal aldrig sige aldrig, og man skal altid holde alle døre åbne.

Magnussen har kørt for Haas i motorsportens fineste klasse siden 2017. Tidligere kørte han for McLaren og Renault.

Bruddet med Haas har været under opsejling de seneste dage, og torsdag bekræftede parterne så, at de går hver til sit.

Haas skal finde to nye kørere, da også Romain Grosjean er fortid på holdet.

På torsdagens pressemødet understreger Magnussen, at han fortsat er åben for at overtage et sæde i Formel 1.

Men han er også bevidst om, at nåleøjet bliver mindre og mindre, efterhånden som holdene melder kørerne ud for den kommende sæson.

- Men der er ikke mange pladser tilbage i Formel 1, og jeg savner virkelig at vinde løb, og det er noget, jeg er begyndt at tænke mere og mere på i den seneste tid, siger Kevin Magnussen ifølge B.T.

Magnussen er med, når træningen til grandprixet i Portugal begynder fredag. Søndag køres der om point på Portimao-banen.