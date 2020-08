Magnussen ærgrer sig over tæt trafik: Sådan er det

Kevin Magnussen røg igen ud efter første kvalifikationsrunde, da startpladserne til søndagens Formel 1-grandprix i Spanien lørdag blev fordelt.

Danskeren - der starter som nummer 16 søndag - har hele sæsonen kæmpet med at finde farten i kvalifikationen. Lørdag var han dog på nippet til at snige sig videre til Q2, inden tæt trafik kastede en kæp i hjulet på Haas-kørerens sidste forsøg på at forbedre sin tid.