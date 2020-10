Magnussen ærgrer sig over forgæves dæk-satsning

For mens alle andre startede på soft- eller medium-dæk, var danskerens Haas-racer på startgridden udstyret med hard-dæk.

Håbet var, at det kunne hjælpe Magnussen længere frem i feltet, end bilens fart - eller mangel på samme - var til.

Men satset endte med ikke at kaste ret meget af sig, selv om Magnussen ganske vist endte et par pladser længere fremme, end han startede.

- Jeg fortryder det ikke, men det var ikke den rigtige strategi, set ud fra de forhold vi endte med at køre under.

- Vi satsede på hard-dækkene, så vi kunne køre længere end de andre, sådan så hvis der kom regn på det tidspunkt, vi lidt håbede på, ville vi få et "gratis" pitstop, men regnen kom ikke, siger Magnussen til TV3+.

Danskeren begyndte som nummer 19 og kørte over stregen som nummer 17, hvorefter en tidsstraf til holdkammerat Romain Grosjean sendte Magnussen op på 16.-pladsen.

- Der var en to procents chance for, at det kunne lykkes, og det måtte vi gå efter, fordi med den normale strategi var der nul chance, siger han.

Lewis Hamilton vandt søndagens løb og tog dermed sejr nummer 92 i karrieren. Det gør briten til den mest vindende nogensinde.