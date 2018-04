Magnussen: Vejret i Bahrain skaber forvirring

Store temperaturforskelle i løbet af dagen i Bahrain er med til at forvirre Formel 1-holdene og gør det svært at lægge den rigtige taktik.

- Vi havde høje temperaturer i første træning og meget lavere temperaturer i anden træning i mørke, så der var meget, som ændrede sig. Man kan hurtigt blive forvirret omkring setup og dæk.

- Det er helt klassisk det her. Man prøver at lave nogle ændringer efter den første træning, og når man så kommer ud i anden træning, er alting anderledes. Når temperaturen ændrer sig så meget, er det næsten som at komme ud til en anden bane, siger Kevin Magnussen til BT.

Lørdag vil det vise sig, hvad Haas har lært på baggrund af fredagens to træninger. Haas og resten af Formel 1-feltet afvikler den sidste træning lørdag klokken 15 lokal tid, mens kvalifikationen begynder klokken 18.

Solen i Sakhir går ned cirka klokken 18.

Danskeren siger til BT, at han sigter mod en tiendeplads i kvalifikationen.

- Vi har en ok bil, og vi skal bare ramme rigtigt med trafik og dæk - så vil jeg tro, jeg ligger lige omkring tiendepladsen, siger han til avisen.

Grandprixet i Bahrain er nummer to i løbskalenderen for 2018. Kevin Magnussen udgik i sæsonens første grandprix, som blev kørt for to uger siden i Melbourne.