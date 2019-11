Magnussen: Vanskeligt år har gjort os mere klar til 2020

Den danske racerkører Kevin Magnussen og resten af Haas-mandskabet er så småt begyndt at se frem til næste sæson, efter et år hvor tingene langtfra har flasket sig for Formel 1-holdet.

- Jeg synes, at vi har haft en meget sværere bil end i for eksempel 2017. Men vi har håndteret tingene bedre og fået mere ud af det. Det har gjort os mere klar til næste år, siger Magnussen.

- Vi er kommet lang vej, og vi er ret spændte på næste år, lyder det.

Magnussen og holdkammeraten Romain Grosjean ligger henholdsvis nummer 16 og 18 i den samlede VM-stilling.

Haas ligger næstsidst i stillingen for konstruktører.

I den kommende weekend venter årets sidste grandprix i Abu Dhabi.

Uanset hvad står det dog klart, at Haas' to kørere ikke kommer i nærheden af at hente det samme antal point som i 2018. Her endte Magnussen på en samlet niendeplads med 56 point. Grosjean blev nummer 14 med 37 point.

I 2019-sæsonen har Haas haft problemer med bilen. Det håber Magnussen, at holdet kan bruge konstruktivt frem mod næste sæson.

- Vi føler alle, at vi bliver nødt til at gå en ny vej næste år, og det er allerede ved at ske. Udviklingen af næste års bil er godt på vej, og det har den været i et stykke tid. Vi har gjort meget for at forberede os på næste sæson.

- Jeg vil ikke sige, at vi helt har opgivet den her sæsons bil, men vi er blevet nødt til at fokusere på bilen i 2020 i stedet for at forsøge at redde denne sæsons model, lyder det fra den danske racerkører.

Den britiske stjernekører Lewis Hamilton (Mercedes) har allerede sikret sig den samlede VM-sejr forud for sæsonens sidste grandprix.