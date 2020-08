Kevin Magnussen befinder sig i denne weekend uden for Barcelona efter to uger på Silverstone-banen.

Magnussen: Raceren er ordnet efter katastrofal weekend

Kevin Magnussen vurderer, at Haas-teamet har fået skruet en racerbil sammen, der igen er konkurrencedygtig.

Racerkøreren Kevin Magnussen (Haas) har en forhåbning om, at hans racerbil atter kan køre med om midterplaceringer i Formel 1.

Det fortæller danskeren før det kommende grandprix på søndag i Barcelona.

I sidste weekend manglede Magnussens Haas-racer fart i både kvalifikation og grandprixet på Silverstone, hvor han endte med at udgå. Dengang kaldte han bilen for håbløs.

- Jeg har ikke fået ny bil, men jeg har fået en anden bil med nogle dele, som vi ved har performet for nylig.

- Jeg tror meget på, at vi er tilbage ved normalen, siger Kevin Magnussen til TV3 Sport.

Hvad der så er "normalen", er han også lidt mere specifik omkring.

- Der hvor vi har været i Ungarn og Østrig plus første del i Silverstone.

- Det har bare lige været den anden weekend i Silverstone, der har været helt katastrofal, siger han.

I Ungarn og Østrig sikrede Kevin Magnussen sig tidligere på sommeren henholdsvis en 10.- og en 12.-plads blandt de 20 kørere.

Formel 1-kalenderen er præget af coronakrisen, og flere baner har lagt asfalt til grandprixer to weekender i træk.

På Silverstone havde danskeren god fart i den første løbsweekend, men han udgik, efter at han blev ramt af Red Bulls Alexander Albon. Det endte også med et exit i den anden løbsweekend på Silverstone - her var bilen dog anderledes langsom.