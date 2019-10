Magnussen: Jeg fortjener et sæde i et topteam

Når den har fungeret i år, har Kevin Magnussen formået at få nogle point ud af den, og ikke mindst har han i VM-stillingen sat teamkammerat Romain Grosjean til vægs. Igen.

Den danske Formel 1-kører Kevin Magnussen har haft en lidt lunken sæson hos Haas, som har haft store problemer med at konstruere en bil på niveau med den, holdet havde sidste år.

Og Magnussen føler, at han snart har gjort sig fortjent til en plads på et af de store Formel 1-hold.

- Jeg føler selv, at jeg står meget langt fremme i køen af de kørere, der fortjener et sæde i et topteam, siger Magnussen til B.T.

Det er Mercedes, Ferrari og Red Bull, som er de tre hold, der er et pænt stykke foran resten af feltet.

Danskeren er nummer 15 i VM-stillingen med 20 point, mens Grosjean kun har hentet otte point.

Magnussen håber, at hans folk i kulissen kan åbne de rigtige døre frem mod 2021, da han også i næste sæson har en kontrakt med Haas.

Mange kørere har kontraktudløb efter 2020, hvorfor en stor kørerrokade kan finde sted der. Og så håber Kevin Magnussen, at der vil være bud efter ham.

- Jeg er jo stadig kun 27 år, og jeg har den rigtige alder og den rigtige erfaring. Og så føler jeg stadig, jeg bliver bedre. Jeg føler ikke, at jeg er ved at have opfyldt min potentiale, lyder det fra danskeren.

Han har aldrig lagt skjul på, at drømmen er et Formel 1-verdensmesterskab, men som det ser ud lige nu, kræver det, at han sidder i en Mercedes, en Ferrari eller en Red Bull-racer.

- Jeg vil jo gerne sidde i et så godt sæde som overhovedet muligt i 2021. Jeg er åben og afslappet omkring det, men det er ikke noget, jeg tænker på lige i øjeblikket. Men jeg skal da til at tænke på det, siger Magnussen til B.T.

Næste chance for at vise sig frem er søndag, når der køres både kvalifikation og grandprix i tyfonplagede Japan på Suzuka-banen.

Efter det resterer der fire grandprixer i sæsonen.

I 2018-sæsonen havde Haas noget større succes. Her hentede Magnussen 56 point og sluttede som nummer 9 i VM-stillingen. Grosjean blev nummer 14 med 37 point.