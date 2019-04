Magnussen 11'er i endnu en dramatisk træning i Baku

Hans Haas-kollega Romain Grosjeans bedste tid lød 1.45,618 minutter og var blot 16.-bedst.

Hurtigst af alle var Charles Leclerc med 1.42,872 foran Ferrari-kollegaen Sebastian Vettel.

Som det var tilfældet om formiddagen viste dog også eftermiddagstræningen, at bybanen kan være et dramatisk sted at køre ræs.

Lance Stroll lavede en bremsefejl i sin Racing Point-racer og skraldede et par meters reklamebande itu. Hans bil blev løftet af banen, og træningen afblæst i mellemtiden.

Det samme skete mod slutningen af træningssessionen, hvor Daniil Kvyat (Toro Rosso) ramte barrieren.

Også blandt andre Sebastian Vettel og Charles Leclerc, Valtteri Bottas (Mercedes), Daniel Ricciardo (Renault) og Pierre Gasly (Red Bull) lavede kørefejl, men de slap uden uheld.

Kevin Magnussen havde selv til allersidst en tæt kamp med Mercedes-stjernen Lewis Hamilton, men også den var der kontrol over.

Kørerne og deres teams havde meget at indhente, efter fredagens første træning i Baku blev en kort fornøjelse.

Her nåede kun Ferrari-kørerne Charles Leclerc og Sebastian Vettel at sætte en tid, inden et løst brønddæksel smadrede bunden på George Russells racer og hvirvlede løsdele rundt på banen.

Arrangøren havde tilsyneladende glemt at låse et brønddæksel på banen fast, og med den fart, som en Formel 1-racer kører med, bliver sådan et suget op under bilen.

En lastbil bugserede den ødelagte racer af banen, men resten af træningen blev af sikkerhedsmæssige hensyn aflyst.