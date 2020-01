Magnus Landin starter på bænken i mulig skæbnekamp

- Magnus Landin kan ikke spille fuldt i 60 minutter, men vi vil gerne have ham i spil efter 10-15 minutter. Det skulle også gerne betyde, at vi skulle få en anelse bedre struktur på vores kontraspil, hvis vi kan stå ordentligt defensivt, siger Kronborg.

Landin har kæmpet for at blive klar, efter at han pådrog sig en skade i den ene fod i Golden League-kampen mod Norge en uge før EM-premieren.

Tirsdag aften gennemgik han en fysisk test, da landsholdet trænede i Baltiska Hallen i Malmø, og han fik grønt lys til at spille. I hvert fald en del af kampen.

I de første to gruppekampe mod Island og Ungarn har landstræner Nikolaj Jacobsen kun rådet over Magnus Bramming, der er det sædvanlige tredjevalg på venstrefløjen.

Årsagen er, at Danmark må undvære langtidsskadede Casper U. Mortensen ved EM.

I Landin og Mortensens fravær har Bramming grebet chancen og blev dansk topscorer i kampen mod Ungarn med seks mål.

Men Nikolaj Jacobsen har ikke lagt skjul på, at Landin, som også har store defensive kvaliteter, har været savnet.

Det er slet ikke sikkert, at Danmark har noget at spille for, når de går på banen mod Rusland onsdag aften.

Efter nederlag til Island og uafgjort mod Ungarn er danskerne under stort pres. Island og Ungarn tog hul på deres kamp klokken 18.15, og formår Island ikke at vinde, er EM slut for Danmark.

Skulle islændingene til gengæld gå hen og vinde, kan Danmark gå videre til mellemrunden med en sejr over Rusland. Danmarks kamp mod russerne går i gang klokken 20.30.

- Lige nu har vi bare et dansk omklædningsrum og en masse tilskuere, der håber rigtig meget på Island, så vi stadig har chancen for selv at kunne afgøre tingene, siger Henrik Kronborg.