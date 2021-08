Magnus Cort efter ny sejr: Det er ved at være en god sæson

Mens de andre etaper har krævet hårdt arbejde i mange kilometer, var det mere overkommeligt på 12. etape, fordi andre hold arbejdede for at få en spurtafgørelse.

- Andre gjorde arbejdet for os, og jeg skulle bare selv slutte det af. Det var rart at snyde de andre og feltet i dag. Jeg tog fordel af arbejdet fra de andre, siger Cort til TV2 Sport.

Vueltaen har været en succes for Magnus Cort, som også ser tilbage på et generelt godt år.

- Det er fantastisk. Det er ikke bare en god Vuelta. Det er ved at udvikle sig til en rigtig god sæson også, mener Cort.

EF-holdet havde talt taktik inden etapen og var ikke interesseret i en massespurt med alle de stærke sprintere.

Men flere af de bedste sprintere var faldet fra tidligere på etapen, og så gik EF benhårdt efter det til slut og kørte for Magnus Cort.

- Vi havde talt om det på holdet, og vi gad ikke at gå efter en stor massespurt. Holdet gjorde det fantastisk, og jeg var i stand til at sidde i feltet og læne mig lidt tilbage.

- Jeg kunne også godt mærke det en smule i benene fra gårsdagens etape, siger Magnus Cort.

- Min holdkammerat Jens Keukeleire gjorde et utroligt forarbejde for mig i spurten, og jeg var super glad for at tage sejren.

I spurten tog Keukeleire og Cort fusen på BikeExchange-holdet, som forsøgte at køre spurten for Michael Matthews. Da tempoet faldt en smule, satte Keukeleire tempoet op med Cort på hjul, og BikeExchange nåede ikke at reagere. Matthews måtte nøjes med en tredjeplads.