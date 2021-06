Magisk aften sender Danmark i EM-ekstase

Efter et indledende gruppespil med choktilstand, tårer og terapi var forløsningen ikke til at overse blandt spillere, trænere og resten af landsholdet.

Der var hilsener til Christian Eriksen, der i fredags besøgte sine holdkammerater i Helsingør for første gang, efter at han fik hjertestop og blev genoplivet i Parken mod Finland.

Der var gruppekram, hvor landstræner Kasper Hjulmand selv deltog aktivt.

Og der var æresrunde på det stadion, hvor spillerne ni dage forinden havde oplevet det nok værste øjeblik i deres karrierer.

Landstræner Kasper Hjulmand er mest af alt imponeret over, at spillerne kunne rejse sig efter den voldsomme oplevelse.

- Spillernes mod, sammenhæng, kammeratskab, fællesskab og evne til bare at tage sig sammen og spille kongekampe, det tager jeg hatten af for.

- Hvis der er nogen, som fortjener det, så er det de her spillere. Jeg kan ikke forstå, at de kan samle det her op, efter det de har været ude for. Vi har været samlet i snart fire uger, og det er helt vildt, hvad spillerne har været udsat for i den periode, siger landstræneren.

Eriksen blev udskrevet fra hospitalet i fredags, før han besøgte lejren. Han har fået indopereret en avanceret pacemaker, som han skal leve med.

Men selv om fynboen ikke længere er en del af hverdagen i Helsingør, fylder han fortsat meget hos holdkammeraterne. Derfor løftede det også kun stemningen yderligere, da holdet efter sejren fik en hilsen fra landsholdsstjernen.

- Christian skrev med det samme til os inde i gruppen. Det var fantastisk at høre fra ham, siger forsvarsspilleren Jens Stryger Larsen.

- Det er fantastisk, at han støtter og er der for os.

Hvis Eriksen ligesom mange andre danskere fulgte kampen, så han sin offensive afløser bringe Danmark på 1-0 med et pragtmål.

Efter 38 minutter sendte Sampdoria-spilleren Mikkel Damsgaard bolden i en bue over den russiske målmand, som spejdede forgæves efter læderet.

Damsgaards mål blev efter pausen fulgt op af en 2-0-scoring af Yussuf Poulsen, der udnyttede en kikset russisk tilbagelægning, mens Andreas Christensen og Joakim Mæhle lukkede opgøret i slutfasen.

Sejren sendte Danmark op på andenpladsen, da Belgien samtidig besejrede Finland i gruppens andet opgør.

Nu venter Wales i en ottendedelsfinale, der spilles i Amsterdam på lørdag. Og troen på en sejr er stor blandt danskerne, selv om de ikke længere har fordel af hjemmebane.

- Vi føler ikke, at det er gået helt i gang. Der er sket så meget, så nu går det for alvor i gang for os. Vi har en fantastisk chance for at have en rigtig god turnering oven på en meget svær start, siger Kasper Schmeichel.

Det er første gang siden 2004, at Danmark er gået videre fra gruppespillet ved EM.