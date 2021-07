Mæhles perfekte papegøjeindlæg imponerer EM-holdet

Med et perfekt ydersideindlæg fandt han Kasper Dolberg tæt under mål, så angriberen dårligt kunne undgå at score.

Det indlæg var af allerhøjeste klasse, lyder det fra holdkammeraten Thomas Delaney og landstræner Kasper Hjulmand.

- Jeg var henne og spørge Mæhle, om det var med ydersiden, for jeg var ikke helt sikker. Han er en dejlig spiller, hold kæft hvor han kan spille bold, og igen i dag viste han det. Og så var Dolberg på pletten, siger Delaney.

- Vi var virkelig dygtige i dag, og det var helt klart et af de bedre momenter. Det var et lidt pænere mål end mit, men de tæller alle sammen, tilføjer den danske 1-0-målscorer.

Landstræneren Kasper Hjulmand mener, at Mæhle med sine mange stærke præstationer som venstre back - og wingback - nu må have overbevist alle kritikere om, at man sagtens kan spille med en højrebenet som venstre back.

- Den måde med at tjatte bolden ind med ydersiden var bare skønt at se. Jeg tror, at al snakken om, at man skal være venstrebenet for at spille der, den forstummer nu, siger Hjulmand.

Landstræneren var også imponeret af sekvensen før Mæhles mål.

- Mæhle gjorde det over for Vladimír Coufal, som er en af deres bedste spillere, og det var fantastisk af Jannik Vestergaard at vente lidt med at slå afleveringen til Joakim Mæhle, indtil Mæhle lavede knækket og kunne blive spillet i dybden, siger Hjulmand.