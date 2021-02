Mæhle tager hovedrolle i danskermøde i Italien

Mæhle tilspillede sig en hovedrolle, da Atalanta på udebane vandt 2-0 over Sampdoria med den tidligere FC Nordsjælland-spiller Mikkel Damsgaard i startopstillingen.

Den danske landsholdsspiller Joakim Mæhle fortsætter med at vise god form i sin nye tilværelse som Serie A-spiller for Atalanta.

I anden halvleg fik Mæhle først en scoring annulleret, men tog senere revanche med et perfekt oplæg til holdkammeraten Robin Gosens' scoring til 2-0.

Mæhle sendte et indlæg fra højre helt over til bageste stolpe, hvor Gosens pressede sig ind mellem to forsvarere og prikkede bolden i nettet.

Forinden troede danskeren kortvarigt, at han havde scoret sit første mål for sin nye klub. Kort efter pausen bankede han bolden i nettet, men scoringen blev annulleret for offside.

Atalanta havde klar overvægt i spil og målforsøg og bragte sig foran 1-0 kort før sidebyttet ved Ruslan Malinovsky.

For Sampdoria spillede Mikkel Damsgaard 67 minutter, inden træner Claudio Ranieri valgte at hive den unge offensivspiller ud.

Sejren er Atalantas tredje på stribe i Serie A, hvor holdet nu befinder sig på fjerdepladsen. Roma har dog mulighed for at vinde placeringen tilbage ved at slå Milan senere søndag.