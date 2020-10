Mæhle og Onuacho giver Thorup første Genk-sejr

Et par velkendte ansigter for danske fodboldfans sørgede søndag for, at Jess Thorup kunne sætte sin første sejr som Genk-træner på kontoen.

Hjemme mod Charleroi vandt Genk 2-1. Paul Onuachu, som Thorup for år tilbage trænede i FC Midtjylland, og danske Joakim Mæhle scorede Genks mål.