Mæhle: Vi rider på en EM-bølge på banen og tribunen

Det siger wingbacken efter Danmarks 2-0-sejr over Skotland i VM-kvalifikationen. Mæhle stod selv for kampens andet mål.

- Vi red videre fra bølgen ved EM. Vi havde snakket om bare at fortsætte og få stadionets energi ned i benene.

- I første halvleg kørte vi dem over. De havde ikke engang et skud på mål. Efter pausen skulle vi have lukket den, men vi faldt lidt i søvn og fik ikke 100 procent lukket kampen til 3-0. Men vi forsvarede kollektivt og lukkede kampen på den måde, siger Joakim Mæhle.

Daniel Wass åbnede målscoringen efter 13 minutters spil, og minuttet efter fordoblede Mæhle føringen. Nordjyden kunne såmænd have scoret et mål yderligere kort efter.

Mæhle og holdkammeraterne er taknemmelige for den støtte, som de modtog fra de over 34.000 fans. For første gang siden oktober 2019 var Parkens tribuner fyldt til en landskamp.

- Det er en speciel følelse at spille i Parken og for landsholdet, uanset om man har spillet 10 eller 100 kampe.

- Det var fantastisk at spille foran så mange fans, og det var som at spille herinde i sommer. Jeg kan sige på vegne af alle mine holdkammerater, at vi er så glade for at komme ind til Parken og spille for vores land igen i sådan en atmosfære. Det var fantastisk, siger han.

Også landstræner Kasper Hjulmand mærkede et strejf af EM-stemning under kampen mod skotterne.

- Vi kom ind til stadion og oplevede det på samme måde som i sommer, og jeg er meget glad for den opbakning og støtte, vi har oplevet fra befolkningen og vores fans.

- Vi ville ind på stadion og have en fest. Alle var fans, det var ikke et teater, men et fodboldstadion hvor alle gav den gas, siger Kasper Hjulmand.

Danmark spiller i Parken igen på tirsdag, når Israel kommer på besøg. Inden venter der en udekamp mod Færøerne.