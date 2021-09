Madsen zoomer ind på 2022 efter sløjt år

Hurtigt stod det klart, at Madsen ikke kunne gøre sig gældende i kampen om VM-titlen, som han var tæt på i 2019, og før de sidste afdelinger ligger han blot nummer syv i den samlede stilling.

Den 33-årige vejlenser har fra starten af sæsonen bøvlet med udstyret, og så har det heller ikke hjulpet, at han stadig har smerter i led- og korsbånd fra et styrt tidligere på året.

- Jeg har været bagud med grejet hele året og har ikke kunnet få det til at køre. Den følelse havde jeg allerede til det første løb, da vi bøvlede meget med cyklerne. Jeg følte mig ikke tilpas fra dag 1.

- Så begynder man at teste en masse, og så mister man tilliden til grejet og mister så selvtilliden generelt, fortæller Leon Madsen om det uforløste år.

Han går naturligvis efter at slutte i top-6, som kvalificerer sig til næste års sæson, men ellers understreger Madsen, at han allerede har taget det lange lys på for at forberede sig bedst muligt til 2022.

- Det er 100 procent næste sæson, vi arbejder henimod og har gjort ved de seneste grandprixer, da jeg ikke kan nå noget alligevel.

- Jeg havde ikke forventet at ligge nummer syv, og det er ikke en situation, jeg er glad for at være i, men nogle gange er man nødt til at tage et skridt tilbage for at kunne tage to skridt frem, og det har måske kostet nogle point at prøve ting af.

Madsen sætter gerne ord på arbejdet med de små justeringer, men advarer også om, at det er en meget kompleks snak.

- Vi tester forskellige motorer og grej for at finde ud af, hvad der virker og ikke virker. Vi arbejder meget i detaljer med opsætningen, for det er ekstremt svært at ramme det lille vindue med det perfekte setup.

- Jeg føler, at vi er på rette vej, og jeg tror, at det kommer til at se godt ud fra starten af næste sæson. Spiller det hele, tror jeg, at jeg kan kæmpe med om VM-titlen.

Han mener, at der allerede var positive takter i det seneste grandprix i Rusland, selv om det ikke blev til mere end en semifinale efter fjerdepladsen i hovedrunden.

Det har givet optimisme forud for grandprixet på hjemmebane.

- Jeg tager til Vojens med forventningen om at vinde. Det ville være dejligt ovenpå sådan en sæson.

- Jeg synes, at jeg kom godt tilbage i Rusland, hvor jeg kørte stærkt og havde fine starter, så jeg tror, at jeg kan lave et godt resultat, siger Leon Madsen.