Mads dropper forsvar af VM-trøjen

Den danske cykelstjerne Mads Pedersen (Trek) kommer ikke til at forsvare sin VM-trøje senere på måneden i Italien.

Det oplyser landstræner Anders Lund til TV2 Sport.

Årsagen er, at VM-ruten i det nordlige Italien er særdeles bjergrig, hvilket betyder, at Mads Pedersen alligevel ikke har en realistisk chance for at genvinde VM-titlen.