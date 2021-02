Mads Würtz holder sig til og bliver treer i Frankrig

Mads Würtz Schmidt sad med i en gruppe, der kom i mål cirka et halvt minut efter Tim Wellens, som efter et soloridt vandt etapen.

Danskeren, som kører for Israel Start-Up Nation, spurtede med om de sekundære placeringer og endte altså med at blive nummer to, så det endte med en tredjeplads.

Dermed matcher han Mads Pedersens resultat på 1. etape af løbet.

Étoile de Bessèges er det løb, der for alvor skyder den europæiske cykelsæson i gang, og der er en række større navne med i det franske etapeløb.

Det består af i alt fem etaper med sidste etape søndag.

Michael Valgren udgik allerede efter 1. etape efter at have brækket to fingre i et styrt.