Mads Würtz: Troede aldrig jeg ville blive danmarksmester

- Det er sindssygt stort at blive danmarksmester. Jeg har tænkt de sidste par år, at det kan være, jeg aldrig bliver danmarksmester. Nu er jeg det. Det er jeg lykkelig over - det er fedt, siger den nykårede danmarksmester.

Sejren kommer blot få dage efter, at Würtz Schmidt for andet år i træk blev vraget til Tour de France af sit israelske hold, og det gør sejren ekstra god.

- Den betyder kæmpemeget. Jeg er lige blevet vraget til Touren, og selv om jeg egentlig har det okay med det og har en god plan for resten af sæsonen, så er det en fed trøje at tage med hjem og kan køre i et helt år.

Danskeren har planer om at køre Vuelta a Espana i efteråret, men allerede på torsdag er han på startstregen i Italien til et endagsløb, hvor DM-trøjen kan vises frem.

Würtz Schmidt fortæller, at han fra start mærkede, at benene var gode.

- Jeg havde rigtig gode ben i dag, og jeg ville helst ikke vise det. Så jeg lukkede huller lige så stille og lod som om, at jeg led.

Med et angreb kort før mål slap han af sted med Wandahl og Norsgaard, hvor han tog fronten stort set hele vejen til målstregen.

Det var med tanke på det sidste sving få hundrede meter før stregen.

- Den sidste kilometer går stærkt med alle de sving, som der er. Jeg prøvede på flere omgange at finde ud af, hvilken position man skal have i sidste sving, og det var bare forrest. Man skal først igennem, og har man lidt antrit, så kan ingen nå forbi.

Og den position fik han uden besvær.

- De prøvede ikke en gang at presse. Inden sidste sving kunne jeg nå at tænke, at jeg bliver danmarksmester, siger Mads Würtz Schmidt.

Sejren er hans anden i sæsonen. I marts vandt han en etape i World Tour-løbet Tirreno-Adriatico, mens han tidligere er tredobbelt verdensmester i enkeltstart for U23-ryttere.