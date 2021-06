Mads Würtz Schmidt vinder DM i landevejscykling

Würtz Schmidt spurtede sig til sejren foran 20-årige Frederik Wandahl (Bora) og Mathias Norsgaard (Movistar), der tog henholdsvis anden- og tredjepladsen.

Dermed kommer den 27-årige randrusianer det kommende år til at køre i dannebrogstrikoten, men danskeren er ikke udtaget til det hold, der stiller op i Tour de France senere på sommeren.

Den forsvarende mester Kasper Asgreen (Quick-Step) kom ikke med i den frontgruppe, der til sidst kæmpede om sejren.

De 157 ryttere, der stillede til start søndag, skulle blandt andet over 1900 højdemeter undervejs, og den største stigning var Christian Winthers Vej i Vejle, der lå efter de første 100 kilometer.

På stigningen trak flere af favoritterne fra.

De dannede en stærk gruppe bestående af blandt andre Würtz Schmidt, Trek-rytterne Alexander Kamp, Mattias Skjelmose og Mads Pedersen, Jakob Fuglsang (Astana), Michael Valgren og Magnus Cort fra EF og Asgreen.

Inden da havde en gruppe på 14 ryttere forsøgt sig med en stor udbrydergrupper, der også fik mere end fem minutter til feltet undervejs.

Efter stigningen i Vejle og på landevejene tilbage til Give, hvor hårde vindstød og regnvåde veje mødte ryttere, blev både udbrydergrupperne og feltet splittet op i flere mindre grupper.

Det blev dog samlet igen i to grupper, da rytterne ramte Give og tog hul på de otte omgange på rundstrækningen i den midtjyske by.

I front lå 20 ryttere, hvor Würtz, Skjeldmose, Valgren, Andreas Kron (Lotto-Soudal) og Mikkel Honoré (Quick-Step) havde kørt sig op, mens de øvrige favoritter var tilbage i den gruppe, der udgjorde feltet.

Med omkring 50 kilometer til mål begyndte favoritterne for alvor at røre på sig, og - måske i forsøget på at sætte lidt tempo og indhente udbryderne - angreb de hinanden på skift.

Således prøvede både Mads Pedersen, Valgren og Fuglsang lykken, men kom ikke væk fra feltet.

Det lykkedes til gengæld for Mathias Norsgaard at komme væk fra favoritgruppen, der samtidig gik helt i stå, og efter lidt tid så det ud til, at de helt store favoritter opgav at hente udbruddet og gå efter sejren.

I stedet gik der med 20 kilometer til mål taktik i frontgruppen, hvor det ene angreb efter det andet skød afsted. Samtidig lykkedes det Norsgaard at køre sig helt op.

Men det var ikke nok for Movistar-rytteren, der blot fortsatte forbi og satte sig alene i front af løbet. Det holdt dog ikke længe.

Efter adskillige forsøg fra flere ryttere, lykkedes det til sidst Würtz Schmidt at køre væk med Norsgaard og Wandahl efter sig, og dermed blev det de tre, der til sidst spurtede om sejren.