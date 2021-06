Mads Würtz Schmidt rejste sig med DM-guld

Mads Würtz Schmidt fik dermed en perfekt afslutning på en ellers turbulent uge.

Få dage før danmarksmesterskaberne udtog hans hold, Israel Start-Up Nation, sin Tour de France-trup.

For andet år i træk var der ikke fundet plads til 27-årige Würtz Schmidt, og derfor var sejren af stor betydning for den tidligere tredobbelte U23-verdensmester i enkeltstart.

- Det er sindssygt stort at blive danmarksmester. Jeg har tænkt de sidste par år, at det kan være, jeg aldrig bliver danmarksmester. Nu er jeg det, siger Mads Würtz Schmidt.

- Jeg er lige blevet vraget til Touren, og selv om jeg egentlig har det okay med det og har en god plan for resten af sæsonen, så er det en fed trøje at tage med hjem og kan køre i et helt år.

Årets Tour de France, der begynder lørdag, bliver derfor i år uden dannebrogstrikoten på startstregen, som den ellers var med Kasper Asgreen sidste år.

Der var ellers nok af potentielle Tour de France-ryttere til start i årets DM. 22 ud af 25 danske World Tour-ryttere lagde vejen forbi de smalle gader i Give i et historisk stærkt DM-felt.

World Tour-rytterne dominerede også herrernes løb, men i sidste ende var det to af de unge og mere uerfarne på den øverste scene, der gjorde Würtz Schmidt selskab på podiet.

20-årige Frederik Wandahl (Bora) tog sølvmedaljen, mens 24-årige Mathias Norsgaard (Movistar) vandt bronze.

Tidligere søndag var en anden Norsgaard også på podiet. Lillesøster Emma Norsgaard vandt sølv i kvindernes DM, mens hun torsdag blev danmarksmester i enkeltstart.

- Det har været succes på succes for os, siger Mathias Norsgaard oven på sin overraskende bronzemedalje.

Den kom i hus efter en imponerende solotur, hvor tometermanden lukkede et minut op til udbruddet.

- Jeg har vist de andre ryttere, at jeg kan lukke sådan et hul, hvis det skal være, så man vinder noget respekt.

21-årige Emma Norsgaard, der ligesom sin bror kører på Movistar, måtte også se sig slået af en tidligere verdensmester.

Amalie Dideriksen, verdensmester i linjeløb fra 2016, var en tand skarpere i den afgørende spurt. Det var den 25-årige Trek-Segafredo-rytters femte danmarksmesterskab i linjeløb.

Og med et OL som sæsonens store mål for Dideriksen var DM-sejren en god bekræftelse af formen.

- Det er et godt skridt på vejen. Jeg glæder mig rigtig meget til OL og tror, at vi kan lave noget stort, siger Dideriksen, der i banecykling skal køre parløb med Julie Leth i Tokyo.

Sejren ved DM falder samtidig på et tørt sted, hvad angår sejre. Hun har ikke kørt først over stregen i et linjeløb siden DM-guldet i 2019.

- Det betyder rigtig meget. Jeg har ikke vundet et cykelløb i, hvad der føles som lang tid, og kom ind i dag og var lidt usikker på mig selv.

Torsdagens DM i enkeltstart for herrer blev vundet af Kasper Asgreen (Quick-Step).