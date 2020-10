Mads Pedersen tror på samlet sejr i danskerduel

Torsdag sejrede den nu tidligere verdensmester Mads Pedersen (Trek), da han vandt etapens spurt, og fredag var det Søren Kragh Andersen (Sunweb), der fyrede en imponerende enkeltstart af på ruten på lidt over otte kilometer.

Her vandt Søren Kragh Andersen foran blandt andre schweiziske Stefan Küng, der tog VM-bronze for nylig. Det hele betyder, at de to danskere ligger meget tæt, når der skal kæmpes om den samlede sejr i løbet lørdag.

I den samlede stilling topper Mads Pedersen, men Søren Kragh Andersen følger efter på andenpladsen med syv sekunder op til sin landsmand.

Mads Pedersen tror dog på, at han kan hive den samlede sejr i land.

- Vi har et stærkt hold, og vi tror på det, så jeg tror stadig, vi kan vinde samlet og holde Søren bag os. Han er virkelig stærk og hans form er god, men det er min også, og jeg kom ud af Touren (Tour de France, red.) på en god måde, så vi håber på det bedste og tror stadig på det, siger Mads Pedersen til løbets profil på Twitter.

Mads Pedersen sendte dog stor ros i retning af Søren Kragh Andersen efter dennes bedrift fredag.

- Søren er imponerende stærk på en kort enkeltstart som denne, så jeg vidste i morges, at han var manden, der skulle besejres, siger Mads Pedersen.

Søren Kragh Andersen imponerede med to etapesejre i dette års Tour de France, og den 26-årige fynbo gjorde altså atter opmærksom på sig selv fredag i enkeltstarten.

Han forudser en hård dag lørdag i forsøget på at vinde løbet samlet, men han lægger ikke skjul på, at han har store ambitioner.

- Jeg var stærkere, end hvad jeg havde forventet i dag, og jeg følte mig godt tilpas på cyklen, så jeg er både superglad og superstolt.

- Det vil blive hårdt at vinde. Pedersen (Mads Pedersen, red.) ser stærk ud, men jeg vil selvfølgelig give det et skud. Jeg er her nemlig med ambitionen om at vinde, siger danskeren ifølge feltet.dk i det officielle vinderinterview.