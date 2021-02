Mads Pedersen tog hævn for nedtur: Vi gjorde det perfekt

Eksverdensmesteren slog til og tog sejren i andendagsgildet Kuurne-Bruxelles-Kuurne efter eksemplarisk forarbejde af holdkammeraten Jasper Stuyven.

- Vi fuckede op i går (lørdag, red.), så det var meget rart at vise niveauet med benene frem for at finde på en undskyldning. Vi gjorde det perfekt i dag, siger Mads Pedersen.

Indtil langt hen i løbet sad han ellers et godt stykke tilbage i anden forfølgergruppe på jagt efter to grupper foran.

På det tidspunkt så Mads Pedersen ikke umiddelbart ud til at være i spil til en sejr. Det så bedre ud for Stuyven, der sad i en stærk forsamling foran.

Men til sidst smeltede det hele sammen, og så var vejen banet for den spurtstærke sjællænder.

- Det var en god situation med Jasper i første gruppe og mig i anden. Jasper kørte et sindssygt godt leadout, og det var rart at kunne vise, at vi er der.

- Der er stadig mange, der tror, at jeg ikke er en af de hurtigste i sådan nogle spurter. Men jeg har bevist, at jeg godt kan køre dem, og vi troede på, at jeg kunne vinde spurten. Det var det, vi kørte efter, siger Mads Pedersen.

Med sejren følger han i fodsporene på sin landsmand Kasper Asgreen, der vandt løbet sidste år.

Paradoksalt nok spillede Quick-Step-rytteren en vigtig rolle i Pedersens sejr, da han med en kraftig acceleration i slutfasen var årsag til, at en fem mand stor førergruppe blev indhentet.

- Det var nu ikke lige for at køre spurten for Mads. Men når vi nu ikke selv kunne vinde, så er det okay, at Mads vinder.

- Jeg prøvede at angribe for at gøre et eller andet. Men det lykkedes desværre ikke, siger Kasper Asgreen.

Den regerende danmarksmester opnåede hverken lørdag eller søndag en topplacering.

Men begge dage var han iøjnefaldende i finalen, og det giver håb om, at de store resultater snart indfinder sig.

- Formen er, hvor den skal være. Jeg er sikker på, at resultaterne kommer, hvis jeg kan holde den kørende og undgår styrt og sygdom i de næste uger, siger Kasper Asgreen.