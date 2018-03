Mads Pedersen tæt på stor cykeltriumf i Belgien

Godt nok blev det ikke til sejr for Mads Pedersen i onsdagens semiklassiker Dwars door Vlaanderen, men det var tæt på.

Mads Pedersen (Trek) viste, at han er i stand til at køre med om sejrene i de store cykelløb.

Med 1,3 kilometer til mål forsøgte Mads Pedersen at rykke fri fra en gruppe på fem ryttere, men Yves Lampaert (Quick-Step) lod ikke den danske mester på landevej slippe.

I stedet udnyttede Yves Lampaert, at der var stilstand i gruppen i de efterfølgende sekunder, da Mads Pedersen var blevet hentet.

Yves Lampaert stak af og fik et afgørende hul, da ingen havde kræfter eller ønskede at bruge ressourcer på at hente belgieren.

Det var andet år i træk, at Yves Lampaert vandt Dwars door Vlaanderen. Mads Pedersen blev nummer fem.

- Jeg er stadig ung, og jeg kommer tættere og tættere på. Jeg er glad for femtepladsen, men på samme tid er jeg en smule rasende over ikke at komme på podiet, siger Mads Pedersen ifølge Treks Twitter-profil

I den stærke femmandsgruppe med Mads Pedersen og Yves Lampaert sad også norske Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), belgieren Sep Vanmarcke (Cannondale) og hollandske Mike Teunissen (Sunweb).

Mike Teunissen blev toer, Sep Vanmarcke treer, mens Edvald Boasson Hagen endte som nummer fire.

Løbet er i år blevet flyttet, så det ligger om onsdagen inden Flandern Rundt og midt i Den Flamske Cykeluge, som man kalder de største brostensklassikere i Belgien.

Dwars door Vlaanderen er også blevet et World Tour-løb, selv om det stadig er det mindst prestigefulde af de fire løb, som også omfatter Gent-Wevelgem, Tre dage ved Panne og Flandern Rundt.

Verdensmester Peter Sagan (Bora), der forleden sprintede sig til sejr i den 80. udgave af endagsløbet Gent-Wevelgem, og Philippe Gilbert (Quick-Step) var ikke til start i løbet, der ellers havde store navne med.

Med 49 kilometer igen var der samling i den forreste gruppe, der udgjorde feltet, og hvor mange af de øvrige store favoritter sad med.

Det lykkedes på et tidspunkt Alejandro Valverde (Movistar) at komme væk i regnvejret.

Den nylige vinder af Volta Ciclista a Catalunya fik en mindre gruppe med sig - heriblandt Mads Pedersen (Trek).

Bagved sad Astanas Magnus Cort i en gruppe, men den stærke danske sprinter kom aldrig helt op og kunne derfor ikke blande sig i afgørelsen.